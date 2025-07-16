Паслер поручил открыть движение по эстакаде на ЕКАД до конца июля

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил открыть полноценное движение по эстакаде через железную дорогу на 42-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) до 30 июля. Он возложил ответственность за выполнение задачи на министра транспорта и дорожного хозяйства региона Александра Толкачева, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На заседании правительства был поднят вопрос затягивания дорожных ремонтов. Денис Паслер раскритиковал дорожников и поручил менять подрядчиков, не справляющихся с ремонтом, наладить системную работу и действовать на опережение в связи с «затягиваниями дорожных ремонтов».

«Вы обещали завершить работы на 42-м километре 15 июля, не только мне – людям обещали. Сегодня я вижу срыв сроков. Люди и бизнес ждут завершения ремонта больше года. Давайте уже без вариантов: до 30 июля движение должно быть запущено»,— поручил Денис Паслер.

Александр Толкачев признал срыв сроков, сославшись на длительный набор прочности бетона и низкие темпы работ. «На сегодняшний день вся бетонная работа на эстакаде завершена. Осталось нанесение гидроизоляции, монтаж водоотвода, укладка асфальта, установка знаков, снятие ограничения. Мы приложим все усилия для того, чтобы запустить движение 30 июля»,— сообщил господин Толкачев.

Ремонт участка начался в 2024 году. В ноябре было открыто движение по одной стороне эстакады. Работы на второй полосе были приостановлены из-за нехватки рабочих и задержек с поставкой материалов.

Ранее «Уральская специальная проектная компания» (УСПК) и «Свердловскавтодор» приняли участие в конкурсе на заключение концессионного соглашения по реконструкции Екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД). Реализация проекта стоимостью 258 млрд руб. рассчитана до 2061 года. Минимальные инвестиции частных компаний должны составить 54,2 млрд руб.

Полина Щуцкая