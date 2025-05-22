На концессию по реконструкции ЕКАД претендуют две уральские компании

«Уральская специальная проектная компания» (УСПК) и «Свердловскавтодор» будут участвовать в конкурсе на заключение концессионного соглашения по реконструкции Екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД), сообщили «Интерфаксу» в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Реализация проекта стоимостью 258 млрд руб. рассчитана до 2061 года. Минимальные инвестиции частных компаний должны составить 54,2 млрд руб. Реконструкция ЕКАД включает модернизацию всей трассы и строительство новых участков.

Напомним, заявки на конкурс по реконструкции ЕКАДа принимались до 21 апреля. Заключить концессию предложила УСПК, стоимость реконструкции по ее проекту составит около 137 млрд руб., строительных работ — 121 млрд руб., а инвестировать компания может 54,2 млрд руб. Работы будут проводиться в восемь этапов: планируется расширить дорогу на ЕКАД до шести полос с максимальной скоростью транспорта 110-130 км/ч, обновить около 20 развязок и несколько мостов. Предполагается, что отдельные участки кольцевой дороги могут стать платными.

К началу года госэкспертиза утвердила проект реконструкции восточного участка ЕКАД. В 2025 году строители начнут расширять северный полукольцо ЕКАД, соединяющее дублер Сибирского тракта с Режевским трактом.

Ирина Пичурина