Парковка в аэропорту Геленджика будет стоить 300 рублей

Аэропорт Геленджика, готовящийся возобновить обслуживание пассажиров с 18 июля, опубликовал тарифы на парковку. Согласно информации на официальном сайте воздушной гавани, минимальная стоимость стоянки автомобиля составит 300 руб. за первый час. Бесплатный подъезд к терминалу возможен в течение 15 минут с момента въезда.

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При превышении этого времени плата начисляется в размере 300 руб. за час, 500 руб. за два часа и 600 руб. за три. Стоимость суточной парковки составляет 700 руб. Помимо основной зоны предусмотрены платные стоянки на второй линии проезда, а также места в зоне повышенной комфортности, включая VIP-сектор и служебную территорию.

Открытие аэропорта Геленджика после трехлетнего перерыва было анонсировано Росавиацией 9 июля. Воздушное сообщение в курортный город будет восстановлено с 18 июля, когда «Аэрофлот» выполнит первый регулярный рейс. С 25 июля рейсы станут ежедневными.

Вячеслав Рыжков