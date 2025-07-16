Китай отверг предупреждение главы НАТО о санкциях за торговлю с Россией
МИД Китая прокомментировал заявление генсека НАТО Марка Рютте, пригрозившего КНР, Бразилии и Индии вторичными санкциями за торговлю с Россией. Пекин заявил, что выступает против односторонних санкций.
Линь Цзянь
Фото: Tingshu Wang / Reuters
«В таможенных войнах нет победителей, а принуждение и давление ни к чему не приведут»,— заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь (цитата по Anadolu).
Он также выразил надежду, что зарубежные страны создадут условия для «политического урегулирования украинского кризиса», назвав диалог и переговоры «единственным возможным путем выхода» из ситуации.
14 июля президент США Дональд Трамп пообещал ввести 100-процентные пошлины на товары России и ее торговых партнеров, если конфликт на Украине не будет урегулирован за 50 дней. Он заверил, что не занимает ничью сторону, а просто хочет остановить кровопролитие.
Подробности — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».