Трамп заявил, что не занимает сторону в российско-украинском конфликте

Президент США Дональд Трамп заявил, что не находится на стороне России или Украины в их конфликте и просто хочет остановки кровопролития. Его слова передало информагентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken Cedeno / Reuters Фото: Ken Cedeno / Reuters

«Я ни на чьей стороне! — ответил господин Трамп на вопрос журналиста о том, занимает ли он теперь сторону Украины. — Знаете на чьей я стороне? На стороне человечества. Я хочу прекращения убийств тысяч человек».

В понедельник президент США поставил России ультиматум по прекращению боевых действий на Украине. Дональд Трамп пообещал, что если этого не случится, против РФ и ее торговых партнеров будут введены 100-процентные пошлины на товары. Он также пообещал возобновить поставки оружия Киеву.