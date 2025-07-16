Жительница Армавира получила 8,5 лет за покушение на убийство сына

Армавирский городской суд вынес приговор 28-летней жительнице города. Фигурантку дела признали виновной в покушении на убийство малолетнего сына, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Утром 15 февраля 2025 года осужденная находилась дома вместе с пятилетним мальчиком. По данным следствия, ребенок не слушался мать, после чего она нанесла ему удар кухонным ножом в область груди, причинив колото-резаное ранение. Скорую медицинскую помощь фигурантка дела вызвала спустя несколько часов, скрыв от медиков свою причастность к происшествию и попытавшись выдать случившееся за несчастный случай.

Ребенка доставили в больницу, где он получил необходимую медицинскую помощь. В результате действий матери мальчику причинен тяжкий вред здоровью.

На судебном заседании подсудимая полностью признала вину, пояснив, что резала колбасу и, услышав, как сын рвет куртку, случайно ударила его ножом. Обвиняемая воспитывает еще одного ребенка и сейчас беременна третьим.

Стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала жительницу Армавира вменяемой. На период расследования по ходатайству следователя ее заключили под стражу.

Суд назначил осужденной наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

«Ъ-Кубань» писал, что в ноябре жительница Кубани напала на подростка, находившегося в гостях у ее дочери. Потребовав покинуть дом, она ударила девочку ножом в грудь.

Мария Удовик