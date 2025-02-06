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Жительницу Кубани будут судить за покушение на убийство подростка

Славянский следственный отдел СКР по Краснодарскому краю направил в суд материалы уголовного дела в отношении 42-летней местной жительницы. Ей вменяют покушение на убийство несовершеннолетней (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 3 ноября 2024 года в ст. Ивановской обвиняемая напала на подростка, находившегося в гостях у ее дочери. Потребовав покинуть дом, она ударила девочку ножом в грудь. Пострадавшую своевременно доставили в больницу.

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что фигурантка страдает параноидной шизофренией и не могла осознавать характер своих действий. Сейчас женщина находится в специализированном медучреждении.

Суд рассмотрит установленные обстоятельства при принятии решения.

Нурий Бзасежев

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