Жительницу Кубани будут судить за покушение на убийство подростка

Славянский следственный отдел СКР по Краснодарскому краю направил в суд материалы уголовного дела в отношении 42-летней местной жительницы. Ей вменяют покушение на убийство несовершеннолетней (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 3 ноября 2024 года в ст. Ивановской обвиняемая напала на подростка, находившегося в гостях у ее дочери. Потребовав покинуть дом, она ударила девочку ножом в грудь. Пострадавшую своевременно доставили в больницу.

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что фигурантка страдает параноидной шизофренией и не могла осознавать характер своих действий. Сейчас женщина находится в специализированном медучреждении.

Суд рассмотрит установленные обстоятельства при принятии решения.

Нурий Бзасежев