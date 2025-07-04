Новороссийск назвали одним из самых недооцененных черноморских курортов

На фоне общего роста интереса к внутреннему туризму российские курорты черноморского побережья демонстрируют разную динамику развития. В то время как Сочи и Ялта приближаются к насыщению первичного рынка жилья, ряд локаций остаются недооцененными, хотя и обладают значительным инвестиционным потенциалом. По оценке аналитиков премии Urban, в число таких направлений входят Новороссийск, Евпатория и Коктебель — города, сочетающие доступные цены на жилье с перспективами для развития туристической инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Новороссийск, традиционно воспринимаемый как промышленный и портовый центр, в последние годы все активнее привлекает внимание туристов и инвесторов, отмечается в исследовании. В 2024 году город принял 1,55 млн гостей, а число постоянных жителей превысило 500 тыс. человек, что обусловлено в том числе внутренней миграцией. Город не имеет официального статуса курорта, однако активно развивает рекреационную составляющую: в его окрестностях находятся центр винного туризма Абрау-Дюрсо, горные массивы, водопады и дольмены, а также аграрные туристические маршруты.

На первичном рынке недвижимости Новороссийска преобладают проекты комфорт- и бизнес-класса, при этом средняя стоимость квадратного метра составляет 194,6 тыс. руб. — в несколько раз ниже, чем в Сочи. Общий объем предложения — порядка 276 тыс. кв. м.

По мнению экспертов, высокая инвестиционная привлекательность Новороссийска обусловлена не только растущим турпотоком, но и стабильной занятостью — в городе сохраняется спрос на трудовые ресурсы, что поддерживает интерес к переезду. Кроме того, по данным Финансового университета при правительстве РФ, Новороссийск входит в десятку российских городов с наиболее высоким качеством жизни.

Вячеслав Рыжков