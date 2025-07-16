В Ростове предпринимателя признали недобросовестным из-за неуплаты НДС

В Ростове индивидуального предпринимателя внесли в реестр недобросовестных участников аукционов. Соответствующее решение поддержал Арбитражный суд области, сообщает пресс-служба Ростовского УФАС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Причиной стал отказ от полной оплаты по договору аренды земли с департаментом имущественно-земельных отношений столицы региона. Обязательства по договору. Теперь предприниматель не сможет принимать участие в торгах в течение двух лет.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что УФАС включило строительную компанию в реестр недобросовестных поставщиков из-за отказа от ремонта дамбы.

Константин Соловьев