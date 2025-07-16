Жителя Ейска будут судить за попытку организации убийства родственника

В Ейске перед судом предстанет местный 33-летний житель, обвиняемый в приготовлении к убийству отца своей супруги по найму (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, у обвиняемого был длительный конфликт с отцом супруги из-за плохого отношения к умершей жене и постоянных ссор с дочерью. Из-за этого житель Ейска решил организовать убийство тестя и начал искать исполнителя. Его деятельность попала под контроль правоохранительных органов. В роли «киллера» выступил сотрудник полиции, который согласился совершить преступление за 1 млн руб.

Заказчик передал исполнителю адрес места жительства тестя, информацию о маршруте его передвижения и фотографию. Мужчина потребовал сымитировать естественную смерть и предложил использовать инъекцию смертельного препарата. Во время встречи обвиняемый перечислил аванс в размере 100 тыс. руб. 21 мая 2025 года фигурант получил информацию и фотоматериалы об убийстве жертвы, передал оставшуюся сумму и был задержан.

В ходе следствия фигурант признал вину. Суд заключил его под стражу. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Алина Зорина