В Ейске предотвратили попытку заказного убийства

Жителю Ейска предъявлено обвинение в приготовлении к убийству по найму и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Основанием для уголовного преследования стали действия 33-летнего мужчины, попавшие в поле зрения правоохранительных органов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый, испытывавший затяжной личный конфликт с отцом супруги, принял решение устранить его. Источником напряженности, как утверждается, стали неприязненные отношения тестя с дочерью и его поведение после смерти жены. Обвиняемый начал поиск исполнителя преступления, в роли которого впоследствии выступил сотрудник полиции. За реализацию задуманного предполагаемый заказчик пообещал 1 млн руб., передал информацию о месте проживания, передвижении и внешности будущей жертвы, а также потребовал имитации естественной смерти — через инъекцию вещества, способного вызвать летальный исход.

В мае мужчина передал «исполнителю» аванс в размере 100 тыс. руб. После получения инсценированных подтверждений совершения преступления он перечислил оставшуюся часть вознаграждения, после чего был задержан сотрудниками УФСБ и уголовного розыска при передаче денежных средств.

Расследование уголовного дела продолжается. Следствие проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.

Вячеслав Рыжков