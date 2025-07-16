Житель Анапы предстанет перед судом за распространение порнографии

44-летнему мужчине предъявлено обвинение в незаконном обороте порнографических материалов. Как установило следствие, он создал страницу в соцсети и систематически рассылал пользователям запрещённый контент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В ходе расследования были выявлены 24 эпизода противоправной деятельности. Уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ уже передано в суд. За подобные преступления законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что жителя Анапы осудили на 12 лет за участие в организации интим-салонов. Как следует из приговора Краснодарского краевого суда, преступная группировка, специализировавшаяся на организации проституции, действовала в Анапе с 2018 по 2022 год. Помимо Станислава Поддубского, который признал вину и был осужден в особом порядке, следствие выявило еще 20 злоумышленников, причастных к деятельности группировки.