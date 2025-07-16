В городах Свердловской области ожидаются перерывы в вещании ТВ и радио

В телерадиовещании на территории Свердловской области 16-17 июля ожидаются перерывы в передаче сигнала из-за профилактических и других работ, следует из информации свердловского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

16 июля перебои будут наблюдаться в Красноуфимске до 17:00 с пакетами каналов РТРС-1, РТРС-2 и со станциями «Радио России», «Волна ФМ», «Воскресение», «Маруся ФМ», в Серове — до 14:00 с радио «Волна ФМ», «Благодать». 17 июля проблемы с вещанием будут в Нижних Сергах, они будут наблюдаться с 8:00 до 17:00. Перерывы в вещании будут наблюдаться на каналах пакетов РТРС-1, РТРС-2, а также на станциях «Радио России», «Волна ФМ», «Воскресение».

Ранее профилактика по работе телевидения и радио проходила в апреле — перебои сигнала были в поселке Ис, Сухом Логу, Красноуфимске, Сысерти, Качканаре, Зайково, Ачите, Полевском, Нижней Туре, Нижнеиргинском, Новоуральске, Ирбите.

Ирина Пичурина