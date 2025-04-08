В Свердловской области ожидаются перебои с сигналом телевидения и радио

В городах Свердловской области три дня подряд будут наблюдаться перебои в работе телевидения и радио из-за профилактических работ, следует из информации свердловского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Так, 8 апреля проблемы с сигналом будут наблюдаться в поселке Ис и Сухом Логу до 16:00 и в Красноуфимске до 17:00. На следующий день, 9 апреля, перебои возникнут в Сысерти, Качканаре и Зайково в 10:00-16:00, в Ачите — с 11:00 до 17:00. В четверг, 10 апреля, работы пройдут в Полевском, Нижней Туре, Нижнеиргинском (10:00-16:00), а также в Новоуральске (9:00-17:00). Кроме того, проблемы в вещании будут наблюдаться в Ирбите 11 апреля с 10:00 до 16:00.

Сигнал будет прерываться в пакетах РТРС-1 и РТРС-2, радиостанций «Радио России», «Волна ФМ», «Воскресение», «Маруся ФМ», «Радио Благодать» и «Слог ФМ».

Напомним, ранее аналогичные работы проводились в конце марта.

Ирина Пичурина