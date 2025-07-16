Над Крымом сбили еще два беспилотника
Над территорией Республики Крым уничтожили еще два беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Фото: Telegram-канал губернатора Республики Крым Сергея Аксенова
Два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожили над Крымом в период с 08:40 до 9:10 мск. Информация о разрушениях не поступала.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что ночью над Крымом и Азовским морем уничтожили по три БПЛА. Позже, в период с 8:30 до 8:40, над Республикой Крым сбили еще один беспилотник.