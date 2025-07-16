Полиция проверяет факт жестокого обращения с лошадью в Адлере

Жители Сочи обнаружили истощенную и травмированную лошадь на Новом Краснополянском шоссе между отбойником и бетонной стеной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

В воскресенье, 15 июня, граждане обратились в дежурную часть отделения полиции Адлерского района с заявлением о жестоком обращении с животным.

Сотрудники УВД по городу инициировали проверку обстоятельств происшествия. По итогам расследования специалисты правоохранительных органов вынесут процессуальное решение.

«Ъ-Сочи» писал, что отдел полиции Адлерского района УВД по Сочи инициировал уголовное дело в соответствии со ст. 245 УК РФ, касающейся жестокого обращения с животными, после того как в селе Нижняя Шиловка была найдена убитая собака на свалке. Местные жители обнаружили возле мусорных контейнеров тело животного, у которого лапы и морда были обмотаны скотчем.

Мария Удовик