На Кубани участники СВО и их семьи получили более тысячи земельных участков
На Кубани выделили 1110 земельных участков военнослужащим и их семья. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Фото: Юлия Морозова, Коммерсантъ
«Для нас принципиально важно не ограничиваться формальным исполнением закона. Необходимо поддержать каждого, кто проявил мужество и с честью выполнил свой долг перед Родиной. Мы стремимся сделать все, чтобы участники специальной военной операции и их семьи чувствовали заботу и уверенность в завтрашнем дне. На сегодняшний день предоставили им 1110 земельных участков» — поделился господин Кондратьев.
Земельные участки бесплатно представлены тем, кто получил звание Героя Российской Федерации или был награжден орденами за проявленные заслуги. Земли также могут получить и семьи погибших или умерших из-за ранений, полученных во время специальной военной операции.
Участники СВО, а в случае гибели их близкие получат земельные участки в муниципалитетах по месту жительства. Жители городских округов, где сложилась нехватка земли, могут претендовать на участок в сельских населенных пунктах в границах любого района края.