На Кубани участники СВО и их семьи получили более тысячи земельных участков

На Кубани выделили 1110 земельных участков военнослужащим и их семья. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юлия Морозова, Коммерсантъ Фото: Юлия Морозова, Коммерсантъ

«Для нас принципиально важно не ограничиваться формальным исполнением закона. Необходимо поддержать каждого, кто проявил мужество и с честью выполнил свой долг перед Родиной. Мы стремимся сделать все, чтобы участники специальной военной операции и их семьи чувствовали заботу и уверенность в завтрашнем дне. На сегодняшний день предоставили им 1110 земельных участков» — поделился господин Кондратьев.

Земельные участки бесплатно представлены тем, кто получил звание Героя Российской Федерации или был награжден орденами за проявленные заслуги. Земли также могут получить и семьи погибших или умерших из-за ранений, полученных во время специальной военной операции.

Участники СВО, а в случае гибели их близкие получат земельные участки в муниципалитетах по месту жительства. Жители городских округов, где сложилась нехватка земли, могут претендовать на участок в сельских населенных пунктах в границах любого района края.

Софья Дарманьян