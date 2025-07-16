При крушении вертолета Ми-8 в Хабаровском крае никто не выжил

На месте обломков вертолета в Хабаровском крае найдены тела пяти человек, сообщило восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. МЧС также подтвердило, что при крушении никто не выжил.

В СКР уточнили, что поисковый вертолет обнаружил полностью разрушенное воздушное судно со следами горения. По данным МЧС, обломки нашли в труднодоступном районе мыса Гадикан, в 130 км от поселка Охотск на высоте 900 м. Спасатели обследуют место и ищут бортовые самописцы.

Восточное межрегиональное СУТ СКР сообщило о проведении следственных действий на месте падения. Также планировался вылет туда комиссии Межгосударственного авиационного комитета.

Вертолет пропал 14 июля. Ми-8Т летел по маршруту Чумикан—Охотск—Магадан. На борту были три члена экипажа и два технических специалиста. Сигнал бедствия судно не подавало. Возбуждено дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 263 УК).

Лаура Кеффер; Эрнест Филипповский, Хабаровск