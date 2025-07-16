ФСБ: в двух регионах задержаны члены колл-центров, собиравших деньги для ВСУ

ФСБ сообщила о задержании в Ярославской и Свердловской областях шестерых человек, которых подозревают в причастности к мошеннической работе колл-центров. Ведомство считает, что деятельность колл-центров координировалась украинскими спецслужбами и что похищенные деньги тратили на нужды ВСУ.

Согласно пресс-релизу ФСБ, задержанные использовали информационную инфраструктуру, предназначенную для прохождения в Россию мошеннических звонков с помощью GSM-шлюзов или СИМ-боксов. Следствие считает, что в схеме также участвовали администраторы СИМ-боксов, продавцы и курьеры, а также россияне, помогавшие выводить средства на иностранные счета. Пособников могут привлечь к ответственности за госизмену.

Подозреваемых задержали при участии МВД. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В мае ФСБ сообщала, что на Украине действует до 150 колл-центров. По данным спецслужбы, в 2024 году было выявлено более 640 тыс. преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий, ущерб превысил 170 млрд руб. Сбербанк назвал Днепропетровск «столицей» мошеннических колл-центров.

О борьбе с телефонным мошенничеством — в материале «Ъ» «"Вторая рука" просится на второй год».