В Сбербанке назвали Днепропетровск столицей мошенников

Зампред правления Сбербанка (MOEX: SBER) Станислав Кузнецов заявил, что в Днепропетровске насчитывается около 350–400 объектов, на которых работают телефонные мошенники. Он назвал город столицей мошеннических колл-центров, которые действуют против России

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Кузнецов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Станислав Кузнецов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господин Кузнецов утверждает, что власти Украины предоставляют мошенникам помещения и сервисы. По его словам, население Днепропетровской области говорит по-русски с минимальным акцентом, в то время как у жителей западных областей страны «акцент сразу читаемый». Он считает это «главным триггером для успешной работы» телефонных мошенников.

Станислав Кузнецов уточнил, что количество таких колл-центров сократилось, но они не снизили эффективность. «Видимо, в конкуренции те, кто был менее профессиональный, они потихонечку исчезли,— сказал топ-менеджер в интервью "РИА Новости" на ПМЭФ,— либо перетекли, соединились, объединились с более крупными».

Господин Кузнецов добавил, что колл-центры закупают оборудование через централизованные сервисы в других странах, в частности в Нидерландах и Германии.

В мае ФСБ сообщала, что на Украине действует до 150 колл-центров, занятых телефонным мошенничеством. По данным спецслужбы, в 2024 году было зарегистрировано более 640 тыс. преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий, ущерб превысил 170 млрд руб.

О борьбе с телефонным мошенничеством — в материале «Ъ» «"Вторая рука" просится на второй год».