Временный стационар для дельфинов в Анапе откроют осенью 2025 года

Новый стационар для реабилитации дельфинов строится на территории существующего Центра спасения черепах в Анапе. Завершение работ запланировано на осень 2025 года, сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В Анапе продолжается создание уникального стационара для реабилитации дельфинов, где уже установлена высокотехнологичная система водоподготовки. Специалисты смонтировали комплексное оборудование для очистки и обеззараживания воды, включающее флотационную установку, барабанный фильтр, биологический фильтр, УФ-стерилизатор и озонатор.

Особое значение придается безопасности животных - система полностью исключает использование хлора, который может навредить здоровью диких дельфинов. В естественной среде эти млекопитающие не сталкиваются с хлором, поэтому его применение могло бы вызвать дополнительные проблемы с их кожей и слизистыми оболочками.

Центр будет оснащен просторным бассейном размером 1062 метра с возможностью проведения медицинских процедур, а также специальным гидравлическим подъемником для бережного перемещения животных. В настоящее время завершаются работы по установке оконных и дверных блоков, монтажу лестниц и подключению инженерных коммуникаций. Параллельно в Сириусе ведется подготовка к строительству постоянного реабилитационного комплекса.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе планируют построить экстренный центр для дельфинов. Центр будет компактным, но функциональным. В нем разместят крытый бассейн размером 10 на 6 м и глубиной 2 м с особой системой водоподготовки. Установят приборы для очистки воды без хлора.