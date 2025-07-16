Сочи вошел в топ-10 направлений для отдыха в коттеджах
Сочи занял 10-е место в рейтинге популярных направлений для отдыха в домах и коттеджах летом. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, на курорте путешественники бронируют недвижимость в среднем на семь ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 9,7 тыс. руб.
Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ
Первое место занял Ейск, который собрал 12% бронирований. На курорте путешественники бронируют коттеджи в среднем на восемь ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 4,3 тыс. руб.
Второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха в домах и коттеджах летом заняла Ялта. Курорт Крыма собрал 8% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 6,3 тыс. руб.
Топ-3 замыкает еще один курорт Крыма — Евпатория. В городе, который собрал 7% бронирований домов и коттеджей, путешественники остаются в среднем на 10 ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения в доме составляет 4,8 тыс. руб.
В рейтинг популярных направлений для отдыха летом в коттеджах и домах вошли и другие населенные пункты Краснодарского края. Пятое место заняла станица Должанская, где путешественники остаются в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,6 тыс. руб.
Девятое место заняла Голубицкая. В курортной станице Темрюкского района путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 7,8 тыс. руб.
«Ъ-Сочи» писал, что на курорте единовременно находятся около 180 тыс. человек. Средняя загрузка санаториев и гостиниц по городу составляет 86,3%.