За июнь на Кубани выдали кредиток почти на 6 млрд рублей

В июне 2025 года российские банки выдали 1,04 млн кредитных карт с совокупным лимитом 134,5 млрд руб., следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Средний лимит по одной карте составил 129 тыс. руб., что на 2 тыс. руб. выше, чем в мае. При этом в месячном выражении количество новых договоров снизилось на 5%, общий объем одобренных лимитов — на 3%. На Кубани выдали более 47 тыс. карт почти на 6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По сравнению с июнем 2024 года объемы выдачи кредитных карт сократились более чем вдвое: тогда было оформлено 2,42 млн договоров на сумму 286,95 млрд руб. Средний лимит, напротив, за год вырос на 9% — с 119 до 129 тыс. руб.

По итогам первого полугодия 2025 года в России было выдано 6,76 млн кредитных карт на общую сумму 840,49 млрд руб., тогда как годом ранее — 14,18 млн карт на 1,58 трлн руб. Среднемесячный объем выдачи также сократился — с 263,21 до 140,08 млрд руб.

Наибольшие объемы по лимитам в июне зафиксированы в Москве, где было оформлено 82,52 тыс. карт на сумму 14,71 млрд руб. Средний лимит составил 178 тыс. руб. и вырос за месяц на 7%. В Московской области выдано 65,11 тыс. карт на 10,06 млрд руб. при среднем лимите 155 тыс. руб. В Санкт-Петербурге — 46,20 тыс. карт на 6,51 млрд руб. (141 тыс. руб. в среднем), в Краснодарском крае — 47,31 тыс. карт на 5,96 млрд руб. (126 тыс. руб.), в Свердловской области — 33,44 тыс. карт на 3,95 млрд руб. (118 тыс. руб.).

Максимальные средние лимиты зафиксированы в Магаданской области (186 тыс. руб.), Ямало-Ненецком АО (185 тыс. руб.) и Москве (178 тыс. руб.).

Вячеслав Рыжков