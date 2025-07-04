В Геленджике школьников отвезли на ЕГЭ на патрульной машине

Семеро выпускников из Пшады и Архипо-Осиповки попали в пробку на трассе М-4 «Дон» из-за аварии с фурой, перевозившей трубы, и рисковали опоздать на пересдачу ЕГЭ. После сообщений о происшествии полиция оперативно нашла школьников и пересадила их в патрульные автомобили с мигалками, чтобы вовремя доставить в пункт сдачи экзамена, сообщила в своем Telegram-канале вице-мэр Геленджика Янина Скорикова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал вице-мэра Геленджика Янины Скориковой Фото: Telegram-канал вице-мэра Геленджика Янины Скориковой

Вице-мэр города опубликовала видео, на котором видно, как выпускников везут по пустой трассе с включенными спецсигналами. «Вот так с мигалками на патрульных машинах наших детей доставили в школу на пересдачу экзамена»,— прокомментировала она ситуацию.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что грузовик заблокировал движение на трассе М-4 «Дон» под Геленджиком. Для ликвидации затора на месте работали четыре экипажа ДПС, в 9:49 движение восстановили.