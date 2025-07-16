Утром над Крымом сбили БПЛА

Над территорией Крыма утром в среду, 16 июля, сбили беспилотник. Дрон уничтожили дежурные средства ПВО в период с 8:30 до 8:40, сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также беспилотник сбили над Белгородской областью. Оба БПЛА были самолетного типа. О разрушениях или пострадавших информации не поступало.

Ранее, как сообщал «Ъ-Кубань», беспилотники сбили над Крымом и Азовским морем. Уничтожили шесть дронов. Всего над регионами РФ уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Вячеслав Рыжков