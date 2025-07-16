Депутат Госдумы от Кубани объяснила необходимость штрафов для нелегальных гидов

Зампредседателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы РФ Наталья Костенко прокомментировала «Ъ-Кубань» принятый в конце июня законопроект об установлении административной ответственности для экскурсоводов и гидов. Речь идет об изменениях в КоАП, которые устанавливают штрафы для работников туристической сферы, которые водят людей на экскурсии и в походы, не пройдя аттестацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бузина Фото: Ирина Бузина

По словам госпожи Костенко, задача принятых изменений в законодательстве о туризме — «улучшение качества оказываемых услуг непосредственно отдыхающим и защита добросовестных ее участников путем минимизации серого сектора в отрасли».

Причиной внесения поправок в нормативные документы, по словам парламентария, стал ряд громких случаев гибели туристов и регулярные жалобы граждан на качество услуг сектора.

«Естественно, без введения ответственности за нарушение установленных правил никто их исполнять не будет. Так что поправки в КоАП — это естественный шаг любого законодательного изменения»,— говорит Наталья Костенко.

Она отмечает, что законодатели специально отнесли вступление санкционных норм на конец сезона, чтобы у отрасли было время адаптироваться к новым реалиям. Также, по словам парламентария, члены профильного комитета внимательно следят за вступлением в силу самого закона, взаимодействуют с субъектами туротрасли, чтобы успеть внести в документ поправки, исходя из формирования практики правоприменения.

Аттестацию гидов, экскурсоводов и проводников, по словам госпожи Костенко, проводят различные структуры: за экскурсоводов отвечают регионы, за проводников — соответствующие федерации. Контроль же отнесен на региональные органы власти.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», закон о регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников был принят в 2021 году. Каждые пять лет указанные работники отрасли обязаны проходить аттестацию. Кроме того, законом вводятся федеральные реестры экскурсоводов и инструкторов.

«В интернете сегодня масса предложений от гидов, которые готовы провести на "заброшки", крыши, в коллекторы и пещеры. За свою работу они берут недорого, но часто их деятельность нелегальна, и за безопасность людей никакой ответственности они не несут»,— ранее комментировала госпожа Костенко принятие закона «Парламентской газете».

По ее словам, люди, которые водят россиян по экстремальным маршрутам и занимаются экскурсионной деятельностью, должны подчиняться нормам закона.

В России с 1 марта 2025 года вступил в силу федеральный закон №143, окончательно обязывающий экскурсоводов и гидов-переводчиков проходить обязательную аттестацию и делающий их работу без документа — нелегальной.

Подробнее о вступившей в силу системе штрафов, а также о реакции на новый закон самих участников туристического рынка — читайте в материале «Review. Ъ-Кубань» «Туриста в горы тяни, рискни».

Дмитрий Михеенко