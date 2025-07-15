В горы пойди, рискни

Гидов-переводчиков, проводников и экскурсоводов, которые не пройдут специальную аттестацию, будут штрафовать. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях внесли депутаты Госдумы. Сам закон, регламентирующий деятельность работников туриндустрии, внесен в федеральный парламент еще четыре года назад, вступил в силу в марте 2025 года и призван, по мнению законотворцев, избавить отрасль от гидов-проводников, подвергающих людей опасности и не несущих за это ответственности. По словам самих работников индустрии гостеприимства, аттестация гидов и инструкторов необходима, чтобы избежать трагедий, но вытеснение с рынка нелегалов будет сопровождаться ростом цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бузина Фото: Ирина Бузина

24 июня Госдума РФ на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об установлении административной ответственности для экскурсоводов и гидов за неисполнение законодательства о туризме. Документ в парламент был внесен зампредседателя думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры, депутатом от Краснодарского края Натальей Костенко.

Госпожа Костенко в разговоре с «Ъ-Кубань» сообщила, что общая задача принятых изменений в законодательстве о туризме — улучшение качества оказываемых услуг непосредственно отдыхающим и защита добросовестных ее участников путем минимизации серого сектора в отрасли.

Причиной внесения поправок в нормативные документы, по словам парламентария, стал ряд громких случаев гибели туристов и регулярные жалобы граждан на качество услуг сектора.

«Естественно, без введения ответственности за нарушение установленных правил никто их исполнять не будет. Так что поправки в КоАП — это естественный шаг любого законодательного изменения. Мы специально отнесли вступление санкционных норм на конец сезона чтобы у отрасли было время адаптироваться к новым реалиям. Так же мы внимательно следим за вступлением в силу самого закона, взаимодействуем с субъектами туротрасли чтобы успеть внести в него поправки исходя из формирования практики правоприменения. Аттестацию проводят различные структуры, за экскурсоводов — регионы, за проводников — соответствующие федерации. Контроль же отнесен на региональные органы власти»,— прокомментировала Наталья Костенко.

Закон о регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников был принят в 2021 году. Каждые пять лет указанные работники отрасли обязаны проходить аттестацию. Кроме того, законом вводятся федеральные реестры экскурсоводов и инструкторов.

«В интернете сегодня масса предложений от гидов, которые готовы провести на “заброшки”, крыши, в коллекторы и пещеры. За свою работу они берут недорого, но часто их деятельность нелегальна, и за безопасность людей никакой ответственности они не несут»,— комментировала госпожа Костенко принятие закона «Парламентской газете».

Теперь, согласно изменениям в КоАП, штрафы за оказание услуг по прохождению туристического маршрута, где требуется специальное сопровождение, без инструктора-проводника или с инструктором-проводником без аттестации для граждан составят в 20-40 тыс. руб., для должностных лиц — 70-100 тыс. руб., для юрлиц — 100-150 тыс. руб. За повторное нарушение штрафы вырастают до 50-70 тыс. руб. для граждан, 100-150 тыс. руб. — для должностных лиц и 150-200 тыс. руб. — для юридических лиц. Кроме того, штрафа за оказание услуг по сопровождению, информированию туристов без привлечения аттестованного экскурсовода или экскурсоводами, или гидами-переводчиками без аттестации составит для граждан от 7 тыс. до 10 тыс. руб., для юрлиц — от 50 до 100 тыс. руб. Совершенное в течение года повторное нарушение может повлечь штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Штраф для инструкторов-проводников, которые не направляют уведомление в уполномоченные органы о сопровождении туристов до начала прохождения маршрута, требующего сопровождения, и после его завершения составит от 7 тыс. до 10 тыс. руб., за повторное нарушение — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

«Люди, которые водят россиян по экстремальным маршрутам, занимаются экскурсионной деятельностью, должны подчиняться нормам закона»,— резюмирует Наталья Костенко.

В России с 1 марта 2025 года вступил в силу федеральный закон № 143, окончательно обязывающий экскурсоводов и гидов-переводчиков проходить обязательную аттестацию и делающий их работу без документа — нелегальной.

Соответствующий закон на Кубани был принят еще в июне 2021 года, но до марта текущего года действовал переходный период, когда аттестация для гидов и экскурсоводов не была обязательной. В Краснодарском крае функция аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков возложена на комиссию при региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия. Ведомство также должно контролировать деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которые оказывают услуги экскурсоводов, гидов-переводчиков, а также инструкторов-проводников. Кроме того, орган должен вносить сведения об этих специалистах в единый федеральный реестр, утверждать для них формы нагрудных идентификационных карточек. По мнению кубанских депутатов, принятые законодательные меры позволят отсеять «случайных» людей и оставить в этой сфере «самых способных».

На официальном сайте Федерации спортивного туризма России, принимаются заявки на аттестацию инструкторов-проводников по водному, пешеходному, горному (за исключением альпинизма, фри-райда, ски), спелео и лыжному туризму. Стоимость услуги для пешеходного туризма составляет 29,5 тыс. руб. (1 и 2 категории сложности) и 38 тыс. руб. (3 и 4 категории), для водного туризма — 33 тыс. руб. и 42 тыс. руб. соответственно, для спелеотуризма — 39 тыс. руб. и 46 тыс. руб., для горного туризма (скальный рельеф) - 37 тыс. руб. и 44 тыс. руб., для горного туризма (скальный и снежно-ледовый рельеф) — 44 тыс. руб. и 56 тыс. руб. соответственно.

Новые требования к организации туристических походов и к гидам-проводникам внесены в туристское законодательство Федеральным законом от 23 марта 2024 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об основах туристской деятельности в РФ”» и отдельные законодательные акты РФ», вступают в силу поэтапно с 1 июня 2024 года по октябрь 2026 года. «Все, у кого есть действующая аттестация, выданная сроком на пять лет, могут по ней работать еще два года. Переаттестовываться с учетом новых требований нужно до 1 октября 2026 года»,— говорится на сайте федерации.

Во избежание трагедий

Учредитель и преподаватель ООО «Центр горной подготовки “Красная Поляна”» Алексей Бекшаев считает, что изменения в законодательстве, регулирующем туристический рынок, а именно — организацию коммерческих туров и походов, напрашивались давно. Это, по словам эксперта, связано с тем, что на данный рынок помимо профессионалов пришло множество людей, не имеющих представлений об организации и обеспечении безопасности нахождения туристов на маршрутах.

«Последствия наплыва непрофессионалов не заставили себя долго ждать. В подтверждение этому — постоянные случаи гибели туристов на маршрутах Кавказа, Камчатки и других туристских районов нашей страны. Нормативные документы, на мой взгляд, требуют совершенствования и дальнейшей проработки, но уже в рамках правового регулирования — в случаях возникновения аварийных ситуаций на маршруте — инструкторы-проводники будут защищены от потребительского экстремизма»,— говорит господин Бекшаев.

Гид-проводник пешеходного туризма горного клуба «АльпИндустрия» Ирина Бузина констатирует, что сегодня происходит масса ЧП, вызванных халатностью со стороны уже работающих гидов, а также людей, не имеющих профессиональных навыков, но позволяющих себе вести людей по маршрутам различной сложности.

«Необходимость и справедливость решения об аттестации гидов-проводников обусловлена объемом несчастных случаев на туристических маршрутах, которых можно было бы избежать. Однако, на мой взгляд, процесс выстраивания грамотных отношений между гидами, туристами и органами, проводящими аттестацию, а также теми, кто будет наказывать за ее отсутствие, — займет еще не одно десятилетие»,— говорит госпожа Бузина.

В то же время, гид-проводник, оказывающий услуги по горному туризму в Красной Поляне, на условиях анонимности рассказал, что обязательная аттестация работников отрасли несет массу несправедливостей. В первую очередь, по словам собеседника «Ъ-Кубань», это касается простых маршрутов.

«Чтобы провести туристов по грунтовой дороге до водопада или каньона, проводник должен потратить минимум 30 дней на прохождение трех категорийных маршрутов по 10 дней каждый, получить справку о прохождении таковых, организовать свой категорийный маршрут и отчитаться перед квалификационной комиссией. В это время он не сможет зарабатывать, а, наоборот, будет только тратить деньги. Кроме того, нужно пройти длительные курсы подготовки на гида-проводника и курсы первой медицинской помощи. Все это влетает в копеечку, и если я, например, уже работаю гидом к водопадам или каньонам, мне незачем тратить деньги, время и силы на право водить людей по категорийным маршрутам»,— говорит собеседник.

Вырастут цены и качество услуги

По словам Ирины Бузиной, в конечном итоге за все затраты гидов на дополнительное обучения и аттестацию лягут на конечного потребителя. «Мы понимаем, что рост цен оттолкнет часть аудитории от аттестованных гидов к гидам-самоучкам, но будут и те, кто согласятся платить за качество услуг и их безопасность»,— комментирует эксперт.

Инструктор горного туризма Анна Дубникова также считает, что со временем в индустрии останутся только квалифицированные гиды, и это, ее словам, хорошо. «Безусловно, вырастет стоимость услуги, так как вырастет ее качество. Сам закон вполне справедлив, но, к сожалению, пока не очень понятно, как он будет приводиться в действие. Слишком много нужно еще сделать для его корректного внедрения. Например, привести к единому знаменателю методики обучения инструкторов-проводников, правила аттестации, требования для допуска и так далее»,— говорит госпожа Дубникова.

По словам Алексея Бекшаева, участники данного сегмента рынка понесут дополнительные расходы по обучению и аттестации работников, но это должно положительно сказаться на качестве предоставления услуг. «Аттестация просеет сообщество инструкторов-проводников от недобросовестных элементов. Это произойдет не за один год. По моим прогнозам, на доработку и внедрение законодательной базы уйдет от четырех до шести лет»,— рассказывает преподаватель.

Ирина Бузина считает, что перестройка туристического бизнеса коснется в первую очередь тех, кто работал и хочет работать качественно и официально. Частным гидам, отмечает она, придется тяжелее всего — им нужно будет изыскивать ресурсы и время на то, чтобы собрать нужный пакет документов и иметь возможность пройти аттестацию. Все это будет стоить немалых денег, констатирует гид.

«Смягчить условия для бизнеса можно, на мой взгляд, только одним путем — дать турклубам и организациям возможность проводить аттестацию на своих территориях с приглашением комиссии из Федерации по туризму. Это, как минимум, упростит задачу тем, кто действительно хочет способствовать развитию отрасли. Еще нужно больше доносить ценность квалифицированных гидов в глазах потребителей турпродукта, сделать систему подготовки к аттестации более понятной и прозрачной»,— говорит госпожа Бузина.

По мнению Алексея Бекшаева, обсуждаемые изменения — возможность турбизнесу выйти из тени и работать официально, быть более защищенным в рамках правового поля. «В конечном итоге, спрос на квалифицированные услуги аттестованных гидов-проводников и туристических инструкторов будет только возрастать. Крупные инвесторы сегодня вкладываются в амбициозные проекты в горном кластере Сочи и других локациях Северного Кавказа. Строится туристическая инфраструктура на Кавказе и на Алтае, а это значит, что в ближайшие годы количество туристов будет только расти. В свою очередь, данный рост потребует и увеличение количества профессиональных инструкторов-проводников. Я вижу во всем этом положительные изменения, которые позволят дать туристу качественную и безопасную услугу»,— резюмирует господин Бекшаев.

Дмитрий Михеенко