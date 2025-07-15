В Усть-Лабинске произошел пожар в цехе по переработке шин

В Усть-Лабинске произошел пожар на площади 500 кв. м в цехе по переработке шин. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

15 июля 2025 года в 18:14 диспетчер Усть-Лабинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о возгорании на пересечении улиц Коммунистов и Гоголя в городе Усть-Лабинске. Уже через минуту, в 18:15, к месту происхождения были направлены пожарные подразделения.

Прибывшие в 18:24 первые расчеты установили, что произошло возгорание шин на открытой площадке цеха по переработке резины площадью 500 квадратных метров. На тушение были направлены 29 сотрудников МЧС и 10 единиц спецтехники. Пострадавших нет.

По уточненным данным на 19:53, пожар локализован на площади 400 кв. м (30 кв. м ангар, 370 кв. м — открытая площадка). К ликвидации возгорания привлечены 52 сотрудника и 22 единицы техники РСЧС, а также 34 специалиста и 14 единиц техники МЧС России. Жертв и пострадавших нет.