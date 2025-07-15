Перед стадионом ФК «Краснодар» образовались большие очереди

В Краснодаре перед Ozon Ареной в парке Галицкого фиксируют большие очереди фанатов. В 20:30 начнется масштабное шоу — «быки» презентуют новый игровой сезон. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик, «Ъ-Кубань» Фото: Мария Удовик, «Ъ-Кубань»

На стадионе ФК «Краснодар» фанатам представят новичков клуба, новую игровую форму, а в рамках чествования игроков после победы в РПЛ состоится световое шоу и караоке. В качестве хедлайнера мероприятия выступит группа «Градусы». Гостей запускают на трибуны в 19:30, шоу стартует в 20:30.

«В 20:00 очередь все еще сохраняется. За минут 40 зашла первая партия людей, те, кто были у конца, теперь у входа на арену. При этом людей в очереди все еще много, они равномерно проходят, поэтому визуально очередь не меняется»,— сообщила корреспондент «Ъ-Кубань» Мария Удовик.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что бывший игрок «Краснодара» Смолов устроил драку в «Кофемании» в Москве. В социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как 35-летний футболист вступает в словесную перепалку с двумя посетителями, после чего наносит им удары по лицу.

UPD: в 20:30 очередь постепенно рассосалась.