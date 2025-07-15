Главой Батайска избрали Валентина Кукина

Валентин Кукин решением Батайской городской Думы избран главой города. Об этом чиновник сам сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

С ноября 2024 года Валентин Кукин занимал должность заместителя министра ЖКХ Ростовской области — начальника управления развития инфраструктуры. До этого, с июля 2023 года по ноябрь 2024 года, он работал заместителем главы администрации Ростова по жилищно-коммунальному хозяйству. С 6 мая господин Кукин исполнял обязанности главы Батайска, сменив на должности Романа Волошина.

Константин Соловьев