Reuters: Путин намерен продолжать боевые действия на Украине, несмотря на угрозы Трампа

Президент России Владимир Путин намерен продолжать боевые действия на Украине, пока западные страны не примут российские условия мира, пишет Reuters со ссылкой на три близких к Кремлю источника. По их словам, позиция Москвы не изменилась после ультиматума президента США Дональда Трампа. Он пригрозил ввести 100-процентные пошлины на российские товары, если мир на Украине не будет достигнут через 50 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Один из собеседников агентства заявил, что, по мнению Владимира Путина, «никто всерьез с ним не обсуждал детали мирного урегулирования на Украине», даже с учетом неоднократных контактов с Дональдом Трампом и его спецпредставителем Стивом Уиткоффом. Как сообщили источники Reuters, помимо озвученных условий мира Владимир Путин готов обсудить гарантии безопасности для Украины с участием «крупных держав».

«Путин ценит отношения с Трампом и провел хорошие переговоры с Уиткоффом, но интересы России превыше всего»,— сказал один из источников Reuters. Два других источника заявили, что цели военной операции на Украине для российской власти важнее «любых потенциальных потерь от давления Запада».

Накануне Дональд Трамп заявил, что разочарован Владимиром Путиным из-за отсутствия прогресса по Украине, несмотря на несколько «хороших разговоров» между лидерами за последние месяцы. Президент США не только пригрозил ужесточить санкции против России, но и заявил о планах направить дополнительное вооружение Украине. В Кремле пообещали проанализировать эти заявления. Российский МИД назвал неприемлемыми подобные ультиматумы.

Подробнее — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».

Лусине Баласян