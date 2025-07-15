Июльская загрузка отелей в Геленджике достигла 68%

Текущая загрузка средств размещения в Геленджике составляет 68% на июль и 56% на август. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

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Возобновление авиасообщения пока незначительно повлияло на турпоток - еженедельный рост бронирований составляет около 10%.

Ежедневно курорт принимает порядка 20 тыс. туристов. При этом аэропорт Геленджика, который возобновил работу 9 июля, пока может обслуживать не более 1 тыс. пассажиров в сутки. Ожидается, что этот показатель вырастет только к августу.

Аэропорт Геленджика, закрытый с 2022 года, возобновил работу с 10 июля. «Аэрофлот» начнет выполнять регулярные рейсы в Геленджик с 18 июля, а с 25 июля полеты станут ежедневными. Эксперты прогнозируют более существенный рост турпотока по мере увеличения частоты и географии авиарейсов.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в интернете появились поддельные страницы популярных авиаагрегаторов, предлагающие билеты Москва–Геленджик по 35,8 тыс. рублей. Мошенники используют схему «Мамонт» – имитируют как покупку, так и возврат билетов.