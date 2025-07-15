Шмыгаль подал в отставку с поста премьер-министра Украины

Денис Шмыгаль подал заявление об отставке с поста премьер-министра Украины, который он занимает с 2020 года. Накануне президент страны Владимир Зеленский предложил его кандидатуру на должность министра обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Шмыгаль

Фото: Alina Smutko / Reuters Денис Шмыгаль

Фото: Alina Smutko / Reuters

Фото заявления об отставке Денис Шмыгаль опубликовал в Telegram-канале. Верховная рада может рассмотреть его 16 июля, а голосование по назначению кандидатов на должности запланировано на 17 июля.

Владимир Зеленский предложил назначить главой правительства вице-премьера-министра экономики страны Юлию Свириденко. Опыт Дениса Шмыгаля, по словам украинского президента, «будет полезен позициям министра обороны Украины».

По данным СМИ, возглавляющий сейчас оборонное ведомство Рустем Умеров — глава украинской делегации в Стамбуле — будет назначен послом Украины в США.

Лусине Баласян