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Коммерсантъ FM
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Зеленский предложил Шмыгаля на должность главы Минобороны Украины

Министром обороны Украины может стать Денис Шмыгаль, его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. Сейчас господин Шмыгаль занимает пост премьер-министра. Возглавить правительство страны президент Зеленский предложил Юлии Свириденко.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Фото: Alina Smutko / Reuters

«Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен позициям министра обороны Украины — именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности», — отметил господин Зеленский в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что надеется на утвеждение новых кандидатур депутатами Верховной рады.

Украинские СМИ, в том числе «РБК-Украина» и «Страна.ua», сообщали о планируемых изменениях в составе правительства страны. По словам неназванных источников, Денис Шмыгаль, занимавший пост премьера с марта 2020-го, может быть назначен министром обороны вместо Рустема Умерова. Последний же, по данным СМИ, рассматривается как кандидат на должность посла Украины в США. FT и Bloomberg писали, что этот вопрос Владимир Зеленский обсуждал в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

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