В Анапе начали работать эвакуаторы

22 мая в Анапе началась эвакуация транспортных средств, припаркованных с нарушением ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Работу по эвакуации осуществляет «Центр организации дорожного движения», нарушителям будет выписан штраф в 4 047 руб. Его необходимо оплатить в течение 60 дней с момента составления протокола.

Предполагается, что эвакуаторы обеспечат свободный проезд спецтехники, а также безопасность и комфорт пешеходов. Особое внимание уделят нарушителям в центральной части города и на набережной.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе перекрывают выезды на пляжную полосу. На пляжах может оставаться только транспорт, задействованный в работах по ликвидации ЧС.