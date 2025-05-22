В Анапе начали работать эвакуаторы
22 мая в Анапе началась эвакуация транспортных средств, припаркованных с нарушением ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.
Фото: пресс-служба мэрии Анапы
Работу по эвакуации осуществляет «Центр организации дорожного движения», нарушителям будет выписан штраф в 4 047 руб. Его необходимо оплатить в течение 60 дней с момента составления протокола.
Предполагается, что эвакуаторы обеспечат свободный проезд спецтехники, а также безопасность и комфорт пешеходов. Особое внимание уделят нарушителям в центральной части города и на набережной.
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе перекрывают выезды на пляжную полосу. На пляжах может оставаться только транспорт, задействованный в работах по ликвидации ЧС.