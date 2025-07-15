Компании на Юге стали чаще вовлекать в работу студентов

В южных регионах бизнес чаще вовлекает студентов в рабочие процессы. Это показал опрос, проведенный ВТБ.



По предоставленной банком информацией, 73% респондентов из Южного федерального округа выступают за участие студентов в стажировках, а более половины (52%) отмечают, что работодатели в их компаниях также поддерживают такую практику. Чаще всего компании готовы принять студентов со средним специальным образованием (29%) или обучающихся по программам бакалавриата (22%). При этом для 20% опрошенных формальный уровень образования не является принципиальным.

Уточняется, что данные близки к общероссийским, но приоритеты местных работодателей более других ориентированы на результат. Так, около 60% опрошенных главным достоинством молодых сотрудников считают стремление развиваться. Работодатели (48%) также ценят нестандартное мышление и свежий взгляд. Еще 36% подчеркнули гибкость студентов и готовность быстро адаптироваться к новым задачам. Каждый четвертый респондент (25%) видит в молодежи серьезный кадровый потенциал на будущее.

Однако 59% опрошенных отметили, что существуют опасения насчет нехватки практического опыта. Еще 45% говорят о высокой текучести сотрудников-студентов, а 34% респондентов отмечают, что учебная нагрузка часто ограничивает доступность студентов в рабочее время.

Чаще, чем в России, в ЮФО (60%) стремятся обеспечить студентам гибкий график. Половина опрошенных указывают на необходимость программ адаптации и наставничества, а 37% считают критичной регулярную обратную связь.