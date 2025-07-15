Под Симферополем обесточены четыре поселка

Четыре населенных пункта временно обесточены под Симферополем из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Без света остались жители сел Трудовое, Мазанка, Живописное и Урожайное. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.

По данным «Крымэнерго», в график плановых отключений света внесли изменения. Завтра, 16 июля, с 08:00 до 17:00 мск электроэнергии не будет в СПК «Совет садоводческих товариществ массива "Живописный"», СПК «Казачья станица Князя Потемкина» и ФЛ Савицкая Н. И., расположенных на территории села Живописное.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что более 30 улиц Симферополя остались без электричества из-за аварии на сетях.

Алина Зорина