Более 30 улиц Симферополя остались без электричества

В Симферополе жители более 30 улиц временно остались без света из-за аварийного отключения. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Под отключение попали улицы: Археологическая, Бархатовой, Батаева, Братская, Высотная, Дарвина, Долетова, Досычева, Инге, Интернациональная, Жидкова, Жирова, Кизиловая, Крылова, Лозовая, Неапольская, Насосная, Нестерова, Малофонтанная, Марьинская, Петровская балка, Перевальная, Петровского, Полигонная, Производственная, Скифская, Тарабукина, Токарева, Цветочная, Чехова.

Также электричества нет в переулках Братский, Верхний, Каменный, Крайний, Крылова, Лозовой, Нагорный, Нижнепетровский, Петровский, Полигонный, Пролетный, Скалистый и проездах 1-й Петровский, 2-й Петровский, а также в тупиках Марьинский, Петровский, Чеховский и прилегающих к ним улицах и переулках.

Электроснабжение планируют восстановить в течение трех часов.

Алина Зорина