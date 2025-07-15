В Краснодаре с начала года зарегистрировали почти 1 тысячу наркопреступлений

С начала 2025 года в Краснодаре зарегистрировали 891 наркопреступление. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из общего числа выявленных правонарушений 756 относятся к тяжким и особо тяжким составам. Также выявили 581 преступление по фактам сбыта наркотических средств.

«Много усилий было приложено при организации работы по противодействию преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, перекрытием каналов их поступления в город Краснодар»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что с начала 2025 года в Краснодаре зафиксировали 102 преступления в сфере незаконной миграции и пресекли более 8 тыс. административных нарушений.

Алина Зорина