В Краснодаре с начала года зарегистрировали почти 1 тысячу наркопреступлений
С начала 2025 года в Краснодаре зарегистрировали 891 наркопреступление. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Из общего числа выявленных правонарушений 756 относятся к тяжким и особо тяжким составам. Также выявили 581 преступление по фактам сбыта наркотических средств.
«Много усилий было приложено при организации работы по противодействию преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, перекрытием каналов их поступления в город Краснодар»,— говорится в сообщении.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что с начала 2025 года в Краснодаре зафиксировали 102 преступления в сфере незаконной миграции и пресекли более 8 тыс. административных нарушений.