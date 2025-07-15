В Краснодаре за полгода выявили 102 миграционных преступления

С начала 2025 года в Краснодаре зафиксировали 102 преступления в сфере незаконной миграции и пресекли более 8 тыс. административных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, принятые меры позволили сохранить тенденцию снижения преступности среди иностранных граждан и лиц без гражданства. Всего пресекли 8168 административных правонарушений.

Параллельно с борьбой с нарушениями миграционное управление оказало 220 тыс. государственных услуг жителям региона. Специалисты провели 2,1 тыс. дактилоскопических регистраций и выдали 44,9 тыс. паспортов гражданина Российской Федерации.

Алина Зорина