Кайтсерфер обнаружил мину времен Великой Отечественной войны в лимане под Анапой

Кайтсерфер обнаружил ржавую мину времен Великой Отечественной войны в прибрежной зоне лимана в станице Благовещенской под Анапой. Об объекте, похожем на боеприпас, он сразу же сообщил в полицию, рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На место выехали взрывотехники ОМОН «Шторм-Юг» Росгвардии. Они идентифицировали находку как 82-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны. Опасный снаряд вывезли в безопасное место – карьер – и подорвали.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске выяснили происхождение опасной металлической находки в море. Спасатели обследовали предмет и выяснили, что это фрагмент сигнального буя.

Впервые объект обнаружили в 2019 году. Тогда ныряльщики приняли объект за мину времен Великой Отечественной войны, однако специалисты обследовали металлическую конструкцию и пришли к выводу, что она не взрывоопасна.