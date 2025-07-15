В первом полугодии в Свердловской области ввели 1,6 млн кв. метров жилья

В Свердловской области в январе – июне введено в эксплуатацию 1,6 млн кв. м жилья, что на 4,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в отчете Свердловскстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным Свердловскстата, застройщики увеличили ввод жилья на 0,6% — до 1,1 млн кв. м. Наибольший объем жилья был введен в марте (370 тыс. кв. м), а в индивидуальном строительстве лидировал январь (295 тыс. кв. м).

Напомним, в 2024 году рынок недвижимости Екатеринбурга показал серьезный рост. В течение года в Екатеринбурге объем строительства жилья составил более 4,8 млн кв. м жилых площадей — в 2023 году он составил около 3,8 млн кв. м. Аналитики прогнозировали снижение спроса на квартиры в 2025 году, однако цены на новостройки могут вырасти еще на 7%.

Полина Щуцкая