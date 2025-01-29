Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге объем строительства жилья составил свыше 4,8 млн кв. м в 2024 году

В течение 2024 года в Екатеринбурге объем строительства жилья составил более 4,8 млн кв. м жилых площадей — в 2023 году он составил около 3,8 млн кв. м. Как сообщили в аналитическом центре «Движение.ру», объемы больше в прошлом году показали только Москва, Краснодар и Санкт-Петербург.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Динамика изменения площадей строительства в Екатеринбурге составила 27,48% за год, при этом он и еще несколько городов продемонстрировали наибольший прирост площадей строительства с 2020 года: за четыре года динамика в Екатеринбурге составила 82,97% — в 2020 году в городе построили порядка 2,6 млн кв. м жилья.

Ранее Росстат подвел итоги по вводу жилья за 2024 год, согласно которым в Уральском Федеральном округе (УрФО) было введено 9,6 млн кв. м жилья, что на 1,9% больше по сравнению с 2023 годом. Больше всего жилья за год ввели в Свердловской области — 3,35 млн кв. м.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...