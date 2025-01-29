В Екатеринбурге объем строительства жилья составил свыше 4,8 млн кв. м в 2024 году

В течение 2024 года в Екатеринбурге объем строительства жилья составил более 4,8 млн кв. м жилых площадей — в 2023 году он составил около 3,8 млн кв. м. Как сообщили в аналитическом центре «Движение.ру», объемы больше в прошлом году показали только Москва, Краснодар и Санкт-Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Динамика изменения площадей строительства в Екатеринбурге составила 27,48% за год, при этом он и еще несколько городов продемонстрировали наибольший прирост площадей строительства с 2020 года: за четыре года динамика в Екатеринбурге составила 82,97% — в 2020 году в городе построили порядка 2,6 млн кв. м жилья.

Ранее Росстат подвел итоги по вводу жилья за 2024 год, согласно которым в Уральском Федеральном округе (УрФО) было введено 9,6 млн кв. м жилья, что на 1,9% больше по сравнению с 2023 годом. Больше всего жилья за год ввели в Свердловской области — 3,35 млн кв. м.

Ирина Пичурина