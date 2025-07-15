В Ростовской области восстановили энергоснабжение после пиковых нагрузок

В населенных пунктах Ростовской области восстановили подачу электроэнергии после перегрузок из-за аномальной жары. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В течение трех последних дней специалисты устранили 27 аварий на сетях среднего напряжения (6–10 кВ). Работы проводились в Мясниковском, Неклиновском и Аксайском районах, а также в Таганроге, Батайске и Ростове.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», большая часть домов, которые пострадали от перебоев электроэнергии, подключали к резервным источникам электроснабжения.

Мария Хоперская