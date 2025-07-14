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На Дону энергетики продолжают устранять перебои электричества после аномальной жары

В Ростовской области продолжаются восстановительные работы на электросетях. Из-за аномальной жары в регионе наблюдались перебои с электричеством. Завершить работы планируется 14 июля к 19:00. Об этом сообщает правительство области.

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

За минувшие сутки максимальное количество отключений электроэнергии зафиксировали в Мясниковском, Неклиновском и Аксайском районах, а также в Таганроге, Батайске и Ростове-на-Дону. Большая часть домов, которые пострадали от перебоев электроэнергии, сейчас подключена к резервным источникам электроснабжения.

Мария Хоперская

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