В Анапе за две недели обнаружили один случай незначительных выбросов мазута

В Анапе с 27 июня по 11 июля обнаружили единственный случай незначительных выбросов мазута. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Волонтеры обнаружили выброс на участке побережья в поселке Джемете 9 июля. Мелкие фракции нефтепродукта убрала команда Апшеронского района.

По данным оперштаба, причиной выбросов стали водолазные работы по сбору мазута со дна моря вблизи берега. До завершения очистки морского дна на этом участке не будут демонтировать песчаный защитный вал.

В остальные дни, включая 11 июля, новых выбросов у побережья Анапы не было.

Алина Зорина