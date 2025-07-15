Четырех игроков «Локомотив-Кубань» вызвали в сборную России

Четверо баскетболистов краснодарского «Локомотива-Кубань» присоединились к национальной сборной России, которая начала подготовку к летним товарищеским матчам с командами Ирана и Египта. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПБК «Локомотив-Кубань» Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

В учебно-тренировочный сбор, проходящий в Московской области, вызваны защитники Всеволод Ищенко и Кирилл Темиров, форвард Антон Квитковских и центровой Кирилл Елатонцев. Трое из них — Ищенко, Темиров и Елатонцев — являются выпускниками академии «Локо».

Тренировочный процесс под руководством главного тренера сборной Зорана Лукича продлится в Подмосковье до 16 июля, после чего команда продолжит подготовку в Нижнем Новгороде. Там она будет находиться до 24 июля.

Заключительным этапом сбора станут контрольные игры: в конце месяца сборная примет иранскую команду в баскетбольном центре «Химки», а в начале августа проведет серию встреч в Египте.

Вячеслав Рыжков