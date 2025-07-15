Число пострадавших от укусов клещей на Урале составило 27,3 тыс. жителей

С начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 27,3 тыс. случаев укусов клещей, что на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. При этом показатель на 10% ниже среднего многолетнего уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По данным ведомства, в стационары области с подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 157 человек (диагноз подтвержден у 38 человек), с подозрением на клещевой боррелиоз — 271 человек (подтвержден у 137 человек).

Исследования клещей показали наличие возбудителей клещевого энцефалита в 1,17% проб, лайм-боррелиоза — в 42,7% проб, моноцитарного эрлихиоза — в 3,2% проб и гранулоцитарного анаплазмоза — в 1,1% проб.

С начала года против клещевого вирусного энцефалита проведено 177 тыс. вакцинаций и 346 тыс. ревакцинаций. План акарицидных обработок выполнен на 100%.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что на прошлой неделе в Свердловской области зарегистрировано 26,3 тыс. случаев укусов клещей с начала сезона.

Полина Щуцкая