Клещи покусали 26,3 тыс. жителей Среднего Урала

В Свердловской области зарегистрировано 26,3 тыс. случаев укусов клещей с начала сезона. Это на 6% больше, чем за тот же период прошлого года, но на 11% ниже среднего многолетнего показателя, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В больницы поступило 148 человек с подозрением на клещевой энцефалит, подтвержден 31 случай. Также госпитализировано 253 человека с подозрением на клещевой боррелиоз, диагноз подтвердился у 117 человек.

Лаборатории исследовали 25,6 тыс. клещей. В 1,1% проб обнаружены возбудители энцефалита, в 42,5% — лайм-боррелиоза. Также в 3,2% проб выявлен моноцитарный эрлихиоз, а в 1,1% — гранулоцитарный анаплазмоз.

С начала года проведено 175,9 тыс. вакцинаций и 343,5 тыс. ревакцинаций против клещевого энцефалита. План акарицидных обработок выполнен на 100%.

Напомним, к началу месяца в Свердловской области зафиксировали 25,3 тыс. случаев укуса клещей. Пострадавшие зарегистрированы в 68 муниципальных образованиях, наибольшее число случаев приходится на Байкаловский, Слободо-Туринский, Пышминский районы.

Ирина Пичурина