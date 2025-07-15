Около 34 тысяч кубанцев не отчитались о доходах от операций с недвижимостью

Федеральная налоговая служба с 15 июля начнет проверки в отношении порядка 34 тыс. жителей Краснодарского края, не отчитавшихся о доходах, полученных от операций с недвижимостью. Речь идет о случаях продажи объектов, находившихся в собственности менее минимального срока владения, а также получения имущества в дар от лиц, не являющихся близкими родственниками, сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как поясняют в ведомстве, основанием для проведения контрольных мероприятий послужили сведения Росреестра. При отсутствии налоговой декларации по форме 3-НДФЛ расчет налога производится автоматически на основании этих данных. В ФНС подчеркивают, что не все из 34 тыс. граждан обязаны были подавать отчетность — необходимость уплаты налога зависит от ряда обстоятельств: срока владения, основания получения права собственности, семейного положения и других факторов.

В ведомстве рекомендуют самостоятельно подать декларацию до начала проверок, что позволит, в частности, воспользоваться правом на налоговый вычет или учесть расходы на приобретение проданного имущества. Это также может снизить размер штрафа за просрочку и избежать дополнительных финансовых санкций.

Вячеслав Рыжков